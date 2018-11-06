Крупнейшая в Японии платежная система может выйти на украинский рынок

Японская платежная система JCB заинтересована в работе на украинском рынке. Об этом сообщается на официальной странице Национального банка в Facebook.
Как заявил генеральный менеджер JCB Такаши Суецугу, он намерен подать к регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.
В свою очередь, глава Нацбанка Яков Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, отметив, что НБУ выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.
В НБУ отметили, что JCB - самая крупная платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объемом операций по оплате товаров и услуг.
Согласно данным JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов.
Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов. На сегодняшний день платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.
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