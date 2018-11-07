Трамп считает невероятно успешными промежуточные выборы в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие промежуточные выборы в Конгресс были успешными для Республиканской партии. Об этом американский лидер-республиканец написал в Twitter.

«Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!» — написал американский лидер. Ранее центральные телеканалы США сообщили, что Демократическая партия взяла контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Телеканал CNN сообщил, что президент Трамп и его советники пока пребывают в «хорошем настроении», наблюдая за прогнозами исхода промежуточных выборов. По его данным, главе государства настоятельно рекомендуют не полагаться на показатели опросов, чтобы не сделать ту же ошибку, которую совершили соперники республиканца на всеобщих выборах 2016 года. Как передавала ранее телекомпания, Трамп специально не запланировал на день выборов никаких официальных мероприятий. Помощники и советники президента следят за голосованием, проверяют правильность результатов и регулярно докладывают о своих выводах Трампу.

Вся информация стекается в «оперативный штаб», организованный для президента в западном крыле Белого дома. Как утверждал ранее CNN, Трамп якобы уже смирился с предстоящей потерей республиканцами большинства в нижней палате Конгресса и раздумывает, на кого бы перенести ответственность за такое фиаско.

Также известно, что президент уже поздравил демократов с победой на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса, позвонив лидеру фракции Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси. Об этом написал во вторник вечером по местному времени на своей странице в Twitter помощник Пелоси Дрю Хэммилл.

«Президент Трамп позвонил лидеру Пелоси в 23:45 этим вечером, чтобы поздравить с завоеванием демократического большинства в Палате [представителей], — написал Хэммилл. — Он выразил признательность лидеру за ее призыв к сотрудничеству двух партий в ее заявлении по поводу победы».

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.