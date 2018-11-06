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На форум в Давосе не пустят трех одиозных российских олигархов

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На форум в Давосе не пустят трех одиозных российских олигархов

По данным Financial Times, трех российских бизнесменов, попадающих под антироссийские санкции США, уведомили, что их присутствие на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе нежелательно. Два источника газеты, знающих об этом решении организаторов форума, утверждают, что речь идет о владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.

Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию. Решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года, говорят источники газеты.

Один из собеседников издания заявил, что это решение подорвало намерения организаторов форума убедить президента России Владимира Путина впервые за долгое время посетить мероприятие.

«Речь идет не о законе. На организаторов экономического форума оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их (Вексельберга, Костина и Дерипаску. — Ред.)», — говорит источник FT.

Все трое — Костин, Дерипаска и Вексельберг — были включены в американский черный список в апреле. Путин не присутствовал на экономическом форуме в Давосе с 2009 года.

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Следующий форум должен пройти в Швейцарии с 22 по 25 января будущего года. Участие в нем, как указывается на сайте мероприятия, примут руководители и члены правительств более чем из 100 стран, топ-менеджеры из тысячи ведущих мировых компаний, а также руководители международных и неправительственных организаций.

Виктор Вексельберг, Давос, Олег Дерипаска, Андрей Костин
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Комментарии (1)
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Гость
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erher erherh
erher erherh 43 минуты назад

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Вторник, 6 ноября 2018
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