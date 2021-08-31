Завтра начнется избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в двух округах

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные постановления о проведении промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Соответствующие документы № 152 и № 153 от 9 апреля 2021 года были обнародованы в газете «Голос Украины» во вторник, 31 августа.
В них отмечается, что выборы, которые назначены на воскресенье, 31 октября 2021 года, проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой г. Херсона, а Александр Скичко в связи с назначением главой Черкасской облгосадминистрации.
В постановлениях уточняется, что избирательный процесс на округах начинается с 1 сентября 2021 года.
Как сообщалось, в апреле ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября.
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