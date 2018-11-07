Facebook и Twitter удалили миллионы постов во время выборов в США

Правительство США получил информацию о нескольких «ограниченных» попыток введения в заблуждение избирателей в соцсетях в день голосования на промежуточных выборах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США.

«Facebook Inc. и Twitter Inc удалили миллионы постов и закрыли аккаунты, связанные с операцией по усилению влияния РФ, Ирана и других во время выборов в США во вторник», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства не раскрыл содержание публикаций в соцсетях, содержавших дезинформацию, но сказал, что они были быстро удалены.

Правительственные следователи и службы безопасности США заявили, что люди, вероятно, связанные с российским правительством, активно распространяют противоречивый контент и продвигают экстремистские темы накануне выборов.

Напомним, во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, во время которых избирались все 435 конгрессменов в Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената.

По результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Демократическая партия впервые за восемь лет будет иметь большинство в Палате представителей, но республиканцы удержат контроль над Сенатом.