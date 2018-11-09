Тарифы на тепло в Киеве предлагается повысить на треть

КП «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 декабря поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения — до 1038 грн/гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций — до 1302 грн/гкал. Об этом говорится в соответствующем проекте документа, передает «Интерфакс-Украина».
Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).
«Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей „население“ и „религиозные организации“ обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года № 867», — отмечено в сообщении.
В настоящее время тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций — 478 грн 56 коп./Гкал.
Предложения и замечания к проекту КП принимает до 12 ноября.
Напомним, что Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.
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