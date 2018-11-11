В Австралии нашли женщину, подкладывавшую иголки в клубнику

В Австралии арестована 50-летняя женщина, которую обвиняют в том, что она втыкала иглы в клубнику, поступавшую на прилавки магазина. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию. Заседание по ее делу состоится в понедельник, 12 ноября, в городе Брисбен.
Как отмечается в сообщении, клубника с иглами появилась в штате Квинсленд на северо-востоке страны в сентябре. В полиции полагают, что женщина хотела нанести таким образом вред потребителям. По данным телеканала, иголки находили в продукции компании Berry Licious и Berry Obsession.
Об иголках в клубнике стало известно 13 сентября. Тогда ассоциация производителей клубники заявила, что подозревает в подкладывании предметов в продукции недовольного бывшего сотрудника.
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