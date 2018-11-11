Куртка Майкла Джексона ушла с аукциона за 300 тысяч долларов

Куртка Майкла Джексона, которую артист надевал в ходе одного из своих концертных туров, ушла с молотка за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Julien’s Auctions.
По информации аукционного дома, оценка ушедшей с молотка куртки с черными ремешками и серебряными застежками-молниями составляла 80-100 тысяч долларов.
Как сообщает аукционный дом, именно эту куртку певец надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года. Отмечается, что на куртке есть также автограф знаменитого певца.
Полный список лотов, выставленных на аукцион, включал свыше 800 вещей и предметов, имевших то или иное отношение к известным исполнителям рок-н-ролла. Среди прочего, на продажу были выставлены электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана, Эрика Клэптона, а также платья и туфли Ареты Франклин и украшения, которые носила Мадонна.
Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года.
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