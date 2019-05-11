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В этом году ожидается хороший урожай яблок, но проблемы с клубникой

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В этом году ожидается хороший урожай яблок, но проблемы с клубникой

Семечковые фрукты, в частности, яблоки, хорошо перенесли погодные условия, урожай ожидается на уровне прошлого года, однако перепроизводство может снизиться за счет экспорта, сообщил глава ОО «Укрсадвинпром» Владимир Печко.

«По семечковым (в частности, яблокам) ожидаем урожай на уровне прошлого года. Надеемся на увеличение экспорта в этом году», — сказал Печко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По словам гендиректора компании «Украинская ягода» Тараса Баштаника, в хорошем состоянии находятся и косточковые.

«В нашей зоне косточковые пережили погоду. Если будет работать Беларусь, то цены будут хорошие, но если Беларусь работать не будет и весь урожай останется в Украине, то цены будут не очень хорошие. Что касается других ягод: потери урожая земляники садовой есть только в западных областях (Львовская, Тернопольская области). Там потери составляют 20-30%, в некоторых хозяйствах даже 40% из-за заморозков, града и урагана», — рассказал Т.Баштаник агентству.

По его данным, из-за неблагоприятных погодных условий значительную часть земляники в этом году потеряла Польша.

«В Польше на прошлой неделе было три ночи, когда температура опускалась до −6-8°. Польские производители еще не готовы озвучить потери, но в регионах, где была такая температура, урожай земляники утрачен полностью. Мой прогноз на землянику: цена будет высокой, на уровне прошлого года», — отметил он.

В то же время заморозки не столь сильно повлияли на другие ягодные культуры в Польше, добавил Баштаник.

«По состоянию голубики в Польше сложно сказать: думаю, ранние сорта в регионах, где были заморозки, немного повыпадают — около 50%, поскольку голубика более стойкая к перепадам температур, чем земляника, а средние и поздние сорта голубики еще не цветут, поэтому потерь не будет. На малину погода не повлияла, но, возможно, несколько повлияла на смородину», — сказал Баштаник.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году экспортировала плодов и ягод на $229 млн (+17% к 2017 году). Традиционно главными рынками сбыта для украинских экспортеров остались страны ЕС, которые закупают примерно 2/3 украинской плодово-ягодной продукции. Наибольше продукции украинского садоводства экспортировано в Польшу (на $39,8 млн).

«Укрсадвинпром» объединяет более 170 предприятий из разных регионов Украины.

яблоки, клубника, Укрсадвинпром
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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