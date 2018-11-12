Гройсман пообещал с 1 января запустить монетизацию субсидий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно — заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится», — цитирует Гройсмана ЭП.

«С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий», — напомнил глава правительства.

«Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности», — пояснил Гройсман.

«Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее на Совете регионального развития президент Петр Порошенко заявил, что не подпишет государственный бюджет на 2019 без 100%-го обеспечения субсидиями тех, кто в этом нуждается. Он также рассказал, что решение о повышении тарафов на газ было вынужденным.