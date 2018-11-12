Порошенко рассказал, кто виноват в росте коммунальных тарифов

Президент Петр Порошенко заявил, что не подпишет государственный бюджет на 2019 без 100%-го обеспечения субсидиями тех, кто в этом нуждается. Об этом президент заявил 12 ноября во время Совета регионального развития.

«Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них нуждается. Это принципиальная позиция по формированию бюджета 2019 ко второму чтению. Подчеркиваю, если этой позиции не будет в бюджете, если ее не учтут при подготовке в парламенте, — я бюджет этот не подпишу», — сказал президент.

По его словам, правительство, когда приняло решение о повышении цены на газ, «находилось на растяжке» между плохим и очень плохим.

«Между повышением тарифов и мощным ударом по финансовой, макроэкономической стабильности государства. А это и курс, это дефицит бюджета, это своевременные выплаты пенсий и заработных плат, это финансирование армии, сектора безопасности», — сказал Порошенко, добавивив, что без повышения тарифов нельзя было обойтись.

Порошенко сказал, что текущее состояние экономики позволило бы Украине перейти на собственные силы и отказаться от международных кредитов, однако стране нужно выплачивать старые долги. По словам президента, с 2007 по 2009 год сумма долговой нагрузки выросла на 23 млрд долларов, с 2010 по 2013 год сумма дополнительно выросла на 32 млрд долларов.

«Как человек воспитанный, (говоря о премьере Владимир Гройсман — Ред.) деликатный, он пальцем не показывал и фамилий не называл, а зря, потому что страна должна знать своих „героев“, которые увеличили долг на десятки миллиардов, зато теперь, глазом не моргнув, возглавляют колонны борцов с увеличением тарифов», — сказал Порошенко.

Кроме того, президент заявил, что львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, а не на «проедание».

В частности, по словам Порошенко, в 2016 году долговая нагрузка соотношения ВВП на сумму суверенного долга составляла почти 83%, а в 2018 году нагрузка уменьшилась почти до 60%.