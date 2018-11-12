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Суд арестовал по делу Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

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Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии «Блок Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику», — сказала в понедельник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» спикер СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

«Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше», — написала она в понедельник в своем аккаунте в Твиттер.

Ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.115 УК — умышленное убийство.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.

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В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги «за работу» подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк
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