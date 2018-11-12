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Луценко считает, что украинцев просто «давит жаба»

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Луценко считает, что украинцев просто «давит жаба»

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Украине мешают двигаться вперед информационное внушения проигрыша и зависть к успешным людям. Эти проблемы вместе с коррупцией он перечислил в речи на заседании Совета регионального развития с участием президента.

По мнению Луценко, сейчас у Украины те же враги, и сто лет назад у Украинской народной республики — «Москва и свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем повалить свое же государство»

«Если мы и дальше будем молчать о достижениях, мы окончательно проиграем информационную войну. Я посмею вам сказать: мы ее практически проиграли. Все российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все, и вот-вот ее объявят fail state», — заявил Луценко

«И сегодня уже навязано бедным людям, которым, негде правды деть, живется трудно, что это не Путин виноват, а уже Порошенко виноват в войне, это не Янукович виновен в разграбленной стране, а генеральный прокурор, который отнял у него деньги. Уже виноваты не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить», — возмутился он

«Последней же проблемой нашей страны — возможно, даже самой большой, — я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу», — заявил Луценко.

«Мне кажется самой большой проблемой страны, поднимающейся сейчас в своем развитии, является зависть к чужому успеху. Я фактически не знаю ни одного человека в стране — я сейчас не о политиках — ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным», — добавил он.

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По мнению Луценко, «каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах».

«Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой ...», - пожаловался генпрокурор.

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Юрий Луценко
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