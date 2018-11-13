Украина из-за коррупции теряет 2% ВВП в год

Украина ежегодно теряет два процента валового внутреннего продукта (ВВП) из-за высокого уровня коррупции. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
«Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2% ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами», — сказал он.
Представитель МВФ подчеркнул в этой связи, что «Украине надо победить коррупцию, чтобы рост ВВП составил 5% вместо 3%».
Кроме того, Люнгман пояснил, что для ускорения экономического роста Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики. «При этом, чтобы снизить ставки, следует побороть инфляцию» — отметил он. Представитель МВФ подчеркнул также важность проведения реформ судебной системы.
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