Украинцы против продажи земли, но за ЕС и НАТО

Согласно результатам совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), 72% украинцев выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, только 13% — поддерживают старт рынка земли. Несколько выше уровень поддержки необходимости проведения земельной реформы среди обеспеченных и более молодых опрошенных. Зато между жителями городов и сел нет существенной разницы в отношении к продаже земли — абсолютное большинство как одних, так и вторых, против этой инициативы. При этом жители сельских территорий даже несколько чаще выступают с критикой введения земельного рынка, чем жители городов.
Сохраняется поддержка населением курса на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против — 30%. Вступление в НАТО имеет несколько больше сторонников (40%), чем противников (36%). Прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более молодых и более состоятельных респондентов.
При этом за последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.
При необходимости выбрать один из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% — в Таможенный Союз. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России. Интересно, что сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть — вступление в Таможенный Союз.
Моделирование выбора между военными блоками и нейтралитетом дало следующие результаты: 39% — за вступление в НАТО, 35% — за внеблоковость, и только 9% — за вступление в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Интересно, что абсолютное большинство сторонников НАТО в таких условиях остаются при своем мнении о необходимости интеграции в блок. Зато почти 70% тех, кто выступает против союза с НАТО — за нейтральный статус Украины, и только каждый пятый из них — за присоединение к ОДКБ.
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