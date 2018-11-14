Золото подешевело до минимума за месяц

Цены на золото упали до $1205 за унцию — минимального значения за последний месяц. В последний раз золото стоило меньше нынешней цены 10 октября. Инвесторы продолжили отыгрывать укрепление доллара и ожидания того, что процентные ставки по кредитам в США будут расти, сообщил The Wall Street Journal.

На прошлой неделе американский Федрезерв (ФРС) оставил процентные ставки без изменений. В официальном комментарии глава Федеральная резервная система дала понять, что продолжит политику повышения ставок. Аналитики не сомневаются, что на заседании в декабре американский регулятор пойдет еще на одно — четвертое — повышение в этом году. Эти ожидания толают доллар США вверх. В результате подешевело золото, традиционно находящееся в противофазе с долларом.

За последние три торговых сессии золото подешевело на 2,04%, опустившись до отметки $1201,3 за унцию. Цены немного восстановились с минимумов середины августа, однако все еще находятся на 8% ниже уровня начала года: укрепляющийся доллар делает золото дороже для покупателей в другой валюте, а рост доходности правительственных облигаций США (US Treasures) снижает привлекательность золота для инвесторов, поскольку у золота доходности нет.

Во вторник, 13 ноября, цены на золото в течение торгов опускались до отметки $1196,6 за унцию, однако затем отскочили и достигли $1205 за унцию.