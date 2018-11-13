Стало известно, когда покажут последний сезон «Игры престолов»

Первая серия восьмого сезона сериала «Игра престолов», который будет последним, выйдет в апреле 2019 года. Об этом телеканал HBO сообщил на официальной странице сериала в Twitter.
Every battle.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
«Последний сезон — апрель 2019 года», — указано в опубликованном в посте ролике. В небольшой видеозаписи также показаны кадры из предыдущих сезонов.
Пока не сообщается точная дата выхода новых серий. Ранее стало известно, что в восьмом сезоне будет всего шесть эпизодов.
«Игра престолов» — американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина.
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