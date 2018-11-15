Британцы хотят проведения нового референдума по Brexit

Больше половины жителей Великобритании поддерживают идею проведения повторного референдума по вопросу о дальнейшем пребывании страны в Европейском союзе и лишь 14% согласны на выход из ЕС в том формате, который предусматривает сделка, согласованная накануне правящим кабинетом тори во главе с Терезой Мэй. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса около 1,5 тыс. зрителей телеканала Sky News, отобранных по репрезентативному принципу.

Согласно итогам данного исследования, 55% респондентов хотят, чтобы был проведен второй референдум по Brexit (при этом 44% настроены на это решительным образом), 35% - выступают против этого предложения и 10% не определились со своим мнением по данному вопросу.

54% опрошенных предпочитают, чтобы Соединенное Королевство продолжало оставаться членом Евросоюза, 32% хотят, чтобы страна вышла из ЕС без соглашения об условиях Brexit и лишь 14% готовы поддержать те условия, которые прописаны в проекте сделки, согласованном накануне Кабинетом министров.

При этом опрос показал, что действующий премьер-министр Тереза Мэй остается в общественном мнении наиболее предпочтительным политиком для исполнения функций главы правительства. Поддержку ей выразили 31% опрошенных, в то время как в пользу лидера Лейбористской партии Джереми Корбина выступили 25%, за лидера лобби евроскептиков в парламентской фракции тори Джейкоба Рис-Могга - 18%, экс-главу МИД Бориса Джонсона - 17% и подавшего в четверг в отставку министра по вопросам Brexit Доминика Рааба - 10%.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям Brexit. Уже в четверг утром сразу четыре члена команды Мэй, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку со своих постов в знак несогласия с условиями одобренного проекта соглашения - они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю, идущей вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.