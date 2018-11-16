В Японии нашли считавшийся утерянным мультфильм Диснея

В Японии нашли одну их самых ранних работ Уолта Диснея — двухминутный мультфильм про кролика Освальда, считавшийся потерянным. Его обнаружили в префектуре Осака, сообщает BBC.
Выяснилось, что мультфильм Neck 'n' Neck (можно перевести как «В равном положении») около 70 лет хранился у японца Ясуши Ватанабэ. Сейчас ему 84 года, работу Диснея он купил будучи подростком и отдал за нее 500 йен (чуть более 125 грн. по текущему курсу).
Ватанабэ понял, какую ценность представляет Neck 'n' Neck, когда прочитал книгу Дэвида Боссерта «Счастливый кролик Освальд: В поисках утерянных мультфильмов Диснея», опубликованную в прошлом году (Боссерт в течение многих лет занимался производством анимационных фильмов на американских студиях Disney).
«Архив Уолта Диснея» в США подтвердил газете The Asahi Shimbun подлинность картины.
«Мы были очень рады узнать, что копия утерянного фильма существует», — заявила директор архива Беки Клайн.
«Я был поклонником Диснея много лет, поэтому я счастлив, что смог сыграть в этом роль», — сказал Ватанабэ в разговоре с газетой.
Аниматоры Уолт Дисней и Аб Айверкс придумали кролика Освальда в 1927 году. Это был первый анимационный персонаж Диснея, который создал с Освальдом около 30 мультфильмов. Права на кролика отсудила у Диснея студия Universal, после чего был придуман Микки Маус.
Оригинальный мультфильм Neck 'n' Neck длится пять минут. Для домашних кинопроекторов он был выпущен на 16-миллиметровой пленке в сокращенном виде — 2 минуты. По сюжету мультфильма собака-полицейский на мотоцикле преследует кролика Освальда и его подругу, которые находятся на свидании в машине.
Сейчас мультфильм находится в фильмотеке Kobe Planet Film Archive в префектуре Хиого.
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