Disney показала трейлер римейка «Дамбо» авторства Тима Бертона

Первый видеоролик фильма «Дамбо» по мотивам вышедшего на экраны в 1941 году одноименного мультфильма выпустила в четверг киностудия Walt Disney. Он выйдет на экраны 29 марта 2019 года.
Как сообщил интернет-портал Variety, фильм, поставленный режиссером Тимом Бертоном, рассказывает о судьбе слоненка, обладающего способностью летать, взмахивая ушами. Владелец цирка Макс Медичи (его сыграл Дэнни Де Вито) назначает опекунами новорожденного слоненка двух детей (эти роли достались Нико Паркеру и Финли Хоббинс). Однако слоненком-уникумом заинтересовался предприниматель Вандервере (его играет Майкл Китон) и попытался использовать его в собственном шоу «Сказочная страна». В фильме в заглавных ролях снялись Ева Грин и Колин Фаррелл.
Тим Бертон начал свою карьеру в кино в 1979 году в качестве художника-мультипликатора на студии Walt Disney. Известность пришла к нему после фильмов «Битлджус» (1988), а также фильмов «Бэтмен» (1989), «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Бэтмен возвращается» (1992), «Сонная лощина» (1999), «Планета обезьян» (2001), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005).
Как отметил журнал The Hollywood Reporter, еще в 2015 году сторонники защиты прав животных обращались к Тиму Бертону с просьбой сделать счастливой концовку фильма о слоненке. «Мы надеемся на то, что в вашем ремейке „Дабмо“ слоненок и его мать будут счастливо жить на ранчо-убежище для животных, вместо того, чтобы подвергаться принуждению в развлекательном шоу», — привел журнал выдержку из обращения к режиссеру, отметив при этом, что пока неясно, учел ли Бертон пожелание зоозащитников.
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