Минкульт хочет забрать имущество Почаевской лавры у УПЦ

Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.
Там подтверждают, что следственное управление Национальной полиции Тернопольщины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который закрепил право пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ.
В то же время, в прокуратуре отмечают, что действия государственного регистратора обжаловал представитель Министерства культуры, права и интересы которого, якобы, нарушены.
Минкульт требует отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.
«Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве», — говорится в сообщении.
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