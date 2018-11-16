Минкульт хочет забрать имущество Почаевской лавры у УПЦ

Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.

Там подтверждают, что следственное управление Национальной полиции Тернопольщины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который закрепил право пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ.

В то же время, в прокуратуре отмечают, что действия государственного регистратора обжаловал представитель Министерства культуры, права и интересы которого, якобы, нарушены.

Минкульт требует отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

«Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве», — говорится в сообщении.