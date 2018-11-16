Количество курильщиков в Украине уменьшилось за 7 лет на 20%

Количество курящих взрослых украинцев за последние семь лет (с 2010 года до 2017 года) уменьшилось на 20%, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на результаты Глобального исследования взрослых о потреблении табака (GATS).
Распространенность курения среди молодежи 13-15 лет, по результатам исследования, сократилась на 23% по сравнению с 2011 годом и на 43% по сравнению с 2005 годом.
Согласно данным GATS, 92,7% взрослых считают, что курение может привести к серьезным заболеваниям; 85,5% — что вдыхание вторичного табачного дыма вызывает серьезные заболевания; 53,7% — что курение кальяна с табаком может привести к серьезным заболеваниям; 11,5% ошибочно полагают, что некоторые виды сигарет менее вредны, чем другие; 83,2% поддерживают запрет курения в помещениях на работе и в общественных местах; 21,0% курильщиков говорят, что они прекратят курить, если цена на табачные изделия резко возрастет, а 25,8% отмечают, что станут курить меньше.
Сейчас, по данным исследования, в Украине курят 40% мужчин и 9% женщин — всего 8,2 млн человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за 11 лет удалось запретить рекламу, продвижение и спонсорство табака, запретить курение в общественных местах, ввести графические предупреждения о вреде курения на пачках сигарет, в разы увеличить акцизы на табак.
Напомним, что в 2006 году Украина ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (реализация этих положений также включена в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом от 2014 года).
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