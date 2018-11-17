Украина и США выступили за введение на Донбасс сил ООН

США и Украина полагают, что для выполнения минских соглашений в Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном в пятницу на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации минских соглашений», — указано в документе.

По итогам переговоров Украина и США договорились о создании трех новых двусторонних рабочих групп: по безопасности и противодействию российской агрессии, верховенству права и гуманитарным вопросам и экономике и энергетике.

Помпео и Климкин провели переговоры в Вашингтоне 16 ноября в рамках заседания двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. В ходе пресс-конференции по завершении переговоров Помпео заявил, что США будут ужесточать санкции против РФ до выполнения Минских соглашений.