Украина и США выступили за введение на Донбасс сил ООН

США и Украина полагают, что для выполнения минских соглашений в Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном в пятницу на сайте американского внешнеполитического ведомства.
«Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации минских соглашений», — указано в документе.
По итогам переговоров Украина и США договорились о создании трех новых двусторонних рабочих групп: по безопасности и противодействию российской агрессии, верховенству права и гуманитарным вопросам и экономике и энергетике.
Помпео и Климкин провели переговоры в Вашингтоне 16 ноября в рамках заседания двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. В ходе пресс-конференции по завершении переговоров Помпео заявил, что США будут ужесточать санкции против РФ до выполнения Минских соглашений.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016