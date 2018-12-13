В МИД РФ заявили о готовящемся Украиной наступлении на Донбассе

Киев якобы готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией», — заявила российский дипломат.

По ее словам, обострение ситуации в Донбассе якобы даст украинскому лидеру Петру Порошенко повод для отмены президентских выборов, намеченных на 31 марта 2019 года.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации на Донбассе необходимо президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы попытаться удержать неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов, — сказала Захарова. — Кроме того, резкое обострение ситуации в Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов».

Она отметила, что США якобы поощряют шаги Порошенко.