Объединительный собор новой церкви перенесен на декабрь, - СМИ

Архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, снова перенесен. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников в церковных кругах. Следующей вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря.

Напомним, собор переносился уже дважды. Вначале его проведение было заявлено на октябрь, затем звучала дата 22 ноября. Новая дата — начало декабря.

Ранее настоятель УПЦ КП патриатрх Филатрет говорил о том, что объединительном соборе должны принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 — Автокефальной церкви, 10 — Московского патриархата.

Однако в настоящее время известны лишь трое священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, — митрополит Симеон, митрополит Сафроний и митрополит Александр.