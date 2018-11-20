Британия призвала Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море

Великобритания выступила с призывом к России прекратить практику задержания судов в Азовском море.

«Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море после обсуждения этого вопроса в Совете по иностранным делам ЕС», — говорится в заявлении британского МИД.

В нем отмечается, что такая практика России «дестабилизирует региональную экономику».

Представитель британского МИД заявил, что «Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство».

Он напомнил, что в марте Россия открыла «незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом».

«С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих в порты Украины в Азовском море и покидающих их. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов», — отметил представитель британского МИД.

По данным министерства, за это время более 200 судов пострадали от политики, которая «наносит ущерб экономике Украины и подрывает ее суверенитет».

Кроме того, Лондон обеспокоен растущим военным присутствием России в Азовском море.

«Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море», — добавил представитель МИД Великобритании.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также заявила, что «в ближайшие недели или даже дни» ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.