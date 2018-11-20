Ryanair будет летать из Киева в Афины, Пафос, Софию, Манчестер и Дублин

Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году. Об этом свидетельствует обновленный список направлений в мобильном приложении лоукостера, передает издание avianews.com.

В частности, с апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой два раза в неделю.

Напомним, что в октябре лоукостер Ryanair начал выполнять перелеты из аэропорта «Борисполь» сразу в 6 европейских городов, расположенных в 5 странах — Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

Свой первый регулярный рейс в Украину — Берлин-Киев-Берлин, Ryanair выполнил 3 сентября.