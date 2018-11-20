Войти
Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ
госфинансы
Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
коррупция
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые подсчитали, сколько лет жизни забирает грязный воздух

698
Ученые подсчитали, сколько лет жизни забирает грязный воздух

Институт энергетической политики частного исследовательского Чикагского университета подсчитал, как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни в разных странах. На сайте университета размещен отчет, а также интерактивная карта.

Загрязнение воздуха твердыми частицами, вызванное применением ископаемого топлива (нефти, природного газа, каменного угля и т.п.), сократило продолжительность жизни населения планеты в среднем на 1,8 года. Но некоторые страны и регионы пострадали больше остальных. На 4,4 года дольше могло жить населения Непала, на 4,3 года — Индии, на 4,2 года — Бангладеш. Для сравнения, средний показатель для Китая — 2,9 года, для России — 0,5 года, для США — 0,1 года.

При этом в северных районах Индии люди теряют в продолжительности жизни особенно сильно (в штате Уттар-Прадеш — 8,6 года, в штате Харьяна — 7,5 года). В Китае особенно сильно влияние загрязнения на среднюю продолжительность жизни на восточном побережье. Так, жители Пекина из-за загрязнения теряют около 5,7 года. В Украине самые загрязненные районы расположены вблизи крупнейших городов, а также в Львовской области и Закарпатье. К примеру, киевляне из-за загрязнения воздуха теряют около года жизни, следует из данных ученых.

По мнению ученых, загрязнение воздуха, связанное с применением топлива, представляет наибольшую угрозу для здоровья людей. Его влияние на здоровье людей больше, чем у других факторов, полагают авторы расследования: так, курение сокращает среднюю продолжительность жизни только на 1,6 лет, алкоголь и наркотики — на 11 месяцев, ВИЧ — на четыре месяца, а теракты и вооруженные конфликты — на 22 дня.

Читайте также: В Финляндии зафиксирован новый погодный рекорд

Ученые отталкивались от данных со спутников. Они разбили мир на участки площадью 10 кв. км. Данные о концентрации пыли или других веществ, которые могли оказаться в воздухе по естественным причинам, не учитываются — рассматривались только частицы, которые появляются в воздухе в результате выбросов. Данные о населении исследователи брали из базы данных LandScan Global Population 2015. При определении допустимых концентраций твердых частиц они отталкивались от определенных ВОЗ допустимых значений — 10 микрограмм на куб. м.

воздух, исследование, смог
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 ноября 2018
Понедельник, 19 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016