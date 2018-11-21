Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по поводу связей с Россией

Адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщило агентство Associated Press.

Адвокат американского президента Джей Секулов заявил агентству, что ответы были предоставлены во вторник.

Эта часть допроса касалась общих тем. В частности, Дональд Трамп ответил на вопросы: «Координировалась ли его предвыборная кампания Россией?» и «Препятствовал ли он правосудию?»

Трамп на прошлой неделе заявил журналистам, что отвечает на все вопросы Мюллера самостоятельно.

Спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.