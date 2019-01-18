СМИ узнали об указании Трампа своему юристу соврать конгрессу

Президент Дональд Трамп поручил своему бывшему юристу Майклу Коэну солгать конгрессу США о ходе переговоров о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два источника в правоохранительных органах США, расследующих этот эпизод.

По данным собеседников, об этом случае Коэн рассказал специальному прокурору Роберту Мюллеру.

В комментарии CNN один из авторов материала сказал, что не видел подтверждающие этот факт документы и что материал основан только на словах источников.

Юрист якобы сообщил Мюллеру, что Трамп попросил его сказать, что переговоры о проекте в Москве завершились за несколько месяцев до того, как это произошло на самом деле. BuzzFeed пишет, что команда Мюллера сначала получила эту информацию от сотрудников Trump Organization и из электронной почты компании, а затем ее подтвердил и Коэн.

Также собеседники издания сообщили, что во время предвыборной гонки Трамп по меньше мере десять раз встречался с Коэном по поводу проекта башни в Москве, хотя публично, на мероприятиях кампании, Трамп отрицал наличие бизнес-интересов в России. Информацию о московском проекте также получали Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, говорится в статье. В числе рочего Трамп, утверждает издание, просил Коэна спланировать поездку в Россию для встречи с Путиным.

BuzzFeed отмечает, что это первый раз, когда стало известно, что Трамп приказал своему подчиненному солгать о его связях с Россией.

Напомним, что Коэн работал личным юристом Трампа на протяжении 12 лет, до мая 2018-го года. За месяц до этого против него было начато расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании. В августе он сдался ФБР и согласился сотрудничать со следствием. Коэн признался, что помогал с выплатами двум любовницам Трампа за то, чтобы они молчали о связях с ним. Во время суда обвинение отмечало, что Коэн предоставил ценную информацию о Трампе и его предвыборной кампании. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в декабре 2018 года.