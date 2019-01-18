Войти
Лукашенко предупредил россиян о «второй Украине»
позиция
Лукашенко предупредил россиян о «второй Украине»
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ
дружба народов
Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп прокомментировал сообщения в том, что он требовал у своего адвоката врать конгрессу

524
Трамп прокомментировал сообщения в том, что он требовал у своего адвоката врать конгрессу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн дал компрометирующие президента США показания, чтобы добиться смягчения себе наказания по делу о махинациях, в причастности к которым он обвиняет республиканца. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Президент США прокомментировал сообщения  о том, что Коэн заявил спецпрокурору Роберту Мюллеру, что получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве. Трамп привел в Twitter слова корреспондента телеканала Fox News о том, что Коэн недавно был осужден за дачу ложных показаний и мошенничество. К этому американский президент добавил: «Лжет, чтобы скостить себе тюремный срок!»

Ранее интернет-издание BuzzFeed, сославшись на два источника в правоохранительных органах США, информировало, что Коэн дал спецпрокурору Роберту Мюллеру показания о том, что он получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве. По версии источников издания, бывший юрист рассказал спецпрокурору, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, предлагал ему запланировать поездку в Россию для встречи с главой российского государства. Трамп одобрил эту идею, писал BuzzFeed.

Читайте также: Новая метла: что удалось и что не удалось Трампу за два года в Белом доме

Ранее Коэн в рамках расследования Мюллера согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу о своих контактах с россиянами. Он заявил, что продолжал обсуждать строительство небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп был кандидатом Республиканской партии в президенты США.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этого занимается спецпрокурор Мюллер.

Дональд Трамп, вмешательство в выборы, Майкл Коэн
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Три вопроса к Юлии Владимировне

Юлия Тимошенко как никогда близка к победе. Как никогда с 2009 года. Но, как и 10 лет назад, ей снова может не хватить совсем чуть-чуть для того, чтобы стать президентом. Тимошенко это понимает и, обжегшись на молоке, дует на воду. Ее нынешняя кампания разительно отличается от всех предыдущих. Сейчас она не ведущий, а ведомый. Тимошенко превратилась в тень Порошенко, повторяющую за ним тезисы про ЕС, НАТО и автокефальную церковь. Тимошенко больше не хочет брать власть, она хочет получить ее в наследство. Тимошенко сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет президентство. Но избирателя мало волнуют мечты Юлии Владимировны. Судя по тому, что, несмотря на все усилия, рейтинг Тимошенко застрял в районе 15%, избиратель не хочет за нее голосовать. Возможно, потому, что он до сих пор не получил ответ на три очень важных для него вопроса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Юбилей евро – итоги, проблемы, перспективы

За счет отказа от денежно-кредитного суверенитета страны, вошедшие в еврозону, рассчитывали снизить стоимость заимствований и обеспечить большую свободу для торговли, капитала и рабочей силы. Номинальное сближения инфляции и процентных ставок сразу после введения евро действительно наблюдалось. Однако, страны с более высокой инфляцией постепенно теряли конкурентоспособность и возможности для роста экономики. Притоки капитала в менее развитые страны еврозоны усиливали циклические колебания, повышая системные риски и закрепляя разрыв в производительности труда. Правительства стран еврозоны оказались неспособными ввести надлежащий уровень бюджетной дисциплины и провести структурные реформы, что привело к макроэкономическим дисбалансам.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Возьмите лестницу!

Появляется новая организация и находит воодушевленных и готовых покупать клиентов. Это ранние последователи. Фанаты. Люди, которые знали, что у них есть проблемы. Таким клиентам продавать нетрудно, они выстроятся в очередь. А потом может случиться страшное. Конечно, эта группа клиентов вскоре будет исчерпана. На этом этапе вы можете решить перейти в новый город или на новый рынок и начать заново, отыскать новых фанатов. И если вы сможете действовать в том же духе, все получится и с «новенькими». Но многие компании на этом этапе просто умирают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016