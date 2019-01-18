Трамп прокомментировал сообщения в том, что он требовал у своего адвоката врать конгрессу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн дал компрометирующие президента США показания, чтобы добиться смягчения себе наказания по делу о махинациях, в причастности к которым он обвиняет республиканца. Об этом американский лидер написал в Twitter.
Президент США прокомментировал сообщения о том, что Коэн заявил спецпрокурору Роберту Мюллеру, что получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве. Трамп привел в Twitter слова корреспондента телеканала Fox News о том, что Коэн недавно был осужден за дачу ложных показаний и мошенничество. К этому американский президент добавил: «Лжет, чтобы скостить себе тюремный срок!»
Ранее интернет-издание BuzzFeed, сославшись на два источника в правоохранительных органах США, информировало, что Коэн дал спецпрокурору Роберту Мюллеру показания о том, что он получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве. По версии источников издания, бывший юрист рассказал спецпрокурору, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, предлагал ему запланировать поездку в Россию для встречи с главой российского государства. Трамп одобрил эту идею, писал BuzzFeed.
Ранее Коэн в рамках расследования Мюллера согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу о своих контактах с россиянами. Он заявил, что продолжал обсуждать строительство небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп был кандидатом Республиканской партии в президенты США.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этого занимается спецпрокурор Мюллер.
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