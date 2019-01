ФБР тайно расследовало, работает Трамп на Россию, - New York Times

По данным The New York Times, ФБР начало негласные следственные действия по Дональда Трампа еще в мае 2017 года, после того как он уволил директора бюро Джеймса Коми. Именно тогда, пишет издание, ведомство и решило проверить, не является ли президент США угрозой для национальной безопасности страны. The New York Times в своем материале ссылается на анонимные источники — бывших работников правоохранительных структур, а также других лиц, знакомых с деталями расследования.

Как отмечается, расследование ФБР касалось двух аспектов: контрразведывательного и уголовного.

Контрразведывательное расследование имело целью установить, являются ли действия Дональда Трампа угрозой для национальной безопасности США, а также работал ли он на Россию, сознательно или бессознательно попав под влияние Москвы.

Уголовная же часть расследования касалась непосредственно увольнения Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми и того, был ли этот поступок препятствием правосудию, что является грубым нарушением законов США.

Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе сообщал, что Трамп во время беседы сказал ему, что «ожидает от него верности» и заставил его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента США Майкла Флинна.

Флинн в декабря 2017 года признал себя виновным в том, что дал ФБР ложные показания относительно содержания своих разговоров с послом России в США.

Как пишет The New York Times, расследование Трампа в ФБР могли начать еще в 2016 году, однако тогда от этого решили воздержаться. Ситуация же вокруг увольнения Джеймса Коми окончательно убедила часть работников ФБР в необходимости проведения негласных следственных действий.

Расследование ФБР были включены в дело, которое ведет Роберт Мюллер. Он возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы и сговор представителей команды Дональда Трампа с Москвой.

«Это абсурд», — прокомментировала информацию New York Times пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и добавила, что Дональд Трамп в своей политике в отношении России ведет себя гораздо жестче своего предшественника Барака Обамы.

Сам президент Трамп отвергает любые обвинения в связях с Россией и называл расследования Мюллера «самым масштабной охотой на ведьм в истории».