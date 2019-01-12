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ФБР тайно расследовало, работает Трамп на Россию, - New York Times

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ФБР тайно расследовало, работает Трамп на Россию, - New York Times

По данным The New York Times, ФБР начало негласные следственные действия по Дональда Трампа еще в мае 2017 года, после того как он уволил директора бюро Джеймса Коми. Именно тогда, пишет издание, ведомство и решило проверить, не является ли президент США угрозой для национальной безопасности страны. The New York Times в своем материале ссылается на анонимные источники — бывших работников правоохранительных структур, а также других лиц, знакомых с деталями расследования.

Как отмечается, расследование ФБР касалось двух аспектов: контрразведывательного и уголовного.

Контрразведывательное расследование имело целью установить, являются ли действия Дональда Трампа угрозой для национальной безопасности США, а также работал ли он на Россию, сознательно или бессознательно попав под влияние Москвы.

Уголовная же часть расследования касалась непосредственно увольнения Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми и того, был ли этот поступок препятствием правосудию, что является грубым нарушением законов США.

Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе сообщал, что Трамп во время беседы сказал ему, что «ожидает от него верности» и заставил его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента США Майкла Флинна.

Флинн в декабря 2017 года признал себя виновным в том, что дал ФБР ложные показания относительно содержания своих разговоров с послом России в США.

Как пишет The New York Times, расследование Трампа в ФБР могли начать еще в 2016 году, однако тогда от этого решили воздержаться. Ситуация же вокруг увольнения Джеймса Коми окончательно убедила часть работников ФБР в необходимости проведения негласных следственных действий.

Расследование ФБР были включены в дело, которое ведет Роберт Мюллер. Он возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы и сговор представителей команды Дональда Трампа с Москвой.

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«Это абсурд», — прокомментировала информацию New York Times пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и добавила, что Дональд Трамп в своей политике в отношении России ведет себя гораздо жестче своего предшественника Барака Обамы.

Сам президент Трамп отвергает любые обвинения в связях с Россией и называл расследования Мюллера «самым масштабной охотой на ведьм в истории».

Дональд Трамп, ФБР, вмешательство в выборы
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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