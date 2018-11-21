Войти
Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по поводу связей с Россией
резонанс
Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по поводу связей с Россией
Порошенко обещает развернуть на всем побережье страны морскую охрану
нацбезопастность
Порошенко обещает развернуть на всем побережье страны морскую охрану

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - эксперт

782
Повышение эконалога выглядит как попытка увеличить поступления в бюджет любой ценой, но не как забота об экологии, - эксперт

Ожидаемое повышение экологического налога в Украине в 25 раз с 1 января 2019 года вряд ли улучшит ситуацию с экологией в стране, поскольку эти средства тратятся неэффективно, преимущественно для латания дыр в госбюджете. Такое мнение озвучил глава «Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами» Кирилл Косоуров в рамках статьи «Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?».

«Я не верю, что от повышения размера экологического налога в Украине возрастет эффективность природоохранных мероприятий. С одной стороны, в Украине установлены низкие ставки налогов за загрязнение окружающей среды, но с другой стороны аккумулируемые от него средства, а в общей массе это огромная сумма, они используются неэффективно и не по назначению. Насколько я понимаю, цель повышения эконалога — увеличение поступлений в бюджет, чтобы затем перебросить средства на другие направления, не связанные с экологией», — заявил Кирилл Косоуров.

По словам эксперта, ситуация когда за деньги из экологического фонда чинят канализацию, никуда не годится.

«Экологические деньги» в Украине тратятся неэффективно и не используются на природоохранные мероприятия, признавал и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на пресс-конференции.

В нынешнем году из центрального бюджета на природоохранные мероприятия было направлено только 300 млн грн (из собранных 4 млрд грн).

Примечательно, что в прошлом году только предприятия ГМК инвестировали на экологические мероприятия 2,9 млрд грн.

При этом, предприятия, которые самостоятельно инвестируют средства в природоохранные мероприятия, никак не поощряются, говорит Кирилл Косоуров: «Никакой компенсации для предприятий, которые проводят природоохранные мероприятия за собственные средства, не предусмотрено. По этой причине, многие предприятия не заинтересованы тратить собственные средства на экологию».

Эксперт подчеркнул, что в европейских странах используется практика кнута и пряника: «Для предприятий установлены определенные ограничения на выбросы: если они превышают их — платят большие деньги, но если их выбросы меньше установленной нормы — могут получать бонусы».

Напомним, экологический налог с предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в Украине взимается с 2011 года. Его обязаны уплачивать субъекты хозяйствования, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, сбрасывают сточные воды, размещают отходы (кроме предприятий, размещающих отходы как вторичное сырье), образуют радиоактивные отходы.

Читайте также: Взлетят или нет? Что происходит с аэропортами в регионах

45% собранного налога направляется в местные бюджеты, а 55% идет в государственный бюджет.

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий повышение экологического налога в 25 раз уже с нового года и дальнейшее поэтапное повышение в 75 раз до 2023 года.

экологический налог, эконалог, Кирилл Косоуров
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 ноября 2018
Вторник, 20 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016