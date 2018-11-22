Карлоса Гона уволили из Nissan

Автоконцерн Nissan принял в четверг решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующее постановление было принято на заседании руководства концерна. Еще один член совета, Грег Келли, которого, наряду с Гоном, ранее арестовала полиция, также лишился должности.

Как ожидается, компания в ближайшее время изберет временного председателя совета директоров. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост считается ее генеральный директор Хирото Саикава.

Гон и Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн), однако задекларировал для уплаты налогов примерно вполовину меньше. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей: ранее окружной суд Токио удовлетворил требование прокуратуры и продлил срок ареста еще на 10 суток.