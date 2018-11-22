Карлоса Гона уволили из Nissan

Автоконцерн Nissan принял в четверг решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что соответствующее постановление было принято на заседании руководства концерна. Еще один член совета, Грег Келли, которого, наряду с Гоном, ранее арестовала полиция, также лишился должности.
Как ожидается, компания в ближайшее время изберет временного председателя совета директоров. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост считается ее генеральный директор Хирото Саикава.
Гон и Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн), однако задекларировал для уплаты налогов примерно вполовину меньше. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей: ранее окружной суд Токио удовлетворил требование прокуратуры и продлил срок ареста еще на 10 суток.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016