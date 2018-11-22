СМИ сообщили об имеющимся у ЦРУ компромате на саудовского наследного принца

В распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал «заставить молчать» журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре «дала понять», что существует запись телефонной беседы между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи якобы слышно, как наследный принц требовал «заставить молчать Джамаля Хашкаджи как можно скорее», пишет газета Hürriyet. В телефонном разговоре стороны обсуждали «дискомфорт», который создает Хашкаджи своей критикой в адрес руководства королевства.

Он отмечает, что международное расследование этого дела, если бы его начали проводить, «могло бы раскрыть шокирующие доказательства, поскольку у ЦРУ есть намного больше записей телефонных разговоров, чем об этом известно общественности».

Напомним, что журналист Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был «случайно» убит внутри здания.