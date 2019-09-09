Nissan потерял из-за махинаций Карлоса Гона $327 млн

Финансовые махинации бывшего главы японской корпорации Nissan Карлоса Гона нанесли ей ущерб в размере 35 млрд иен ($327 млн). Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель совета директоров концерна Ясуси Кимура.
«Наше внутреннее расследование в отношении Карлоса Гона продолжалось с октября прошлого года. Мы подсчитали, что общий ущерб компании, причиненный в результате его махинаций, составил 35 млрд иен. В связи с этим мы намерены подать соответствующий иск в суд», — сказал он по итогам заседания акционеров корпорации, передает ТАСС.
Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.
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