Порошенко уволил главу Черновицкой области

Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе президента № 389/2018 от 23 ноября.

Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015 года.

С 2012 по 2014 он был народным депутатом от «Батькивщины», избранным в одномандатном округе № 202.