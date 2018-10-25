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Кабмин одобрил увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областей

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Кабмин одобрил увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областей

Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента об увольнении главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Соответствующее решение правительства принято 24 октября, подтвердил агентству «Интерфакс-Украина» министр Кабмина Александр Саенко.

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Кроме того, Кабмин одобрил проекты указов президента о назначении на должность главы Киевской ОГА Александра Терещука, а на должность главы Черкасской ОГА Александра Вельбовца.

Черновицкая ОГА, Черкасская область, Луганская ОВГА, Киевская ОГА
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