Зеленский назначил нового главу Черновицкой обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 866/2019 от 22 ноября опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Как сообщалось, Кабмин согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности, одобрил назначение Осачука главой Черновицкой обладминистрации.

Осачук, 1972 г.р., кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрии в Черновцах. Был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.