Зеленский назначил нового главу Черновицкой обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.
Соответствующий указ № 866/2019 от 22 ноября опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
Как сообщалось, Кабмин согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности, одобрил назначение Осачука главой Черновицкой обладминистрации.
Осачук, 1972 г.р., кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрии в Черновцах. Был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.
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