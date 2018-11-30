Новый президент Грузии намерена максимально сблизить страну с Евросоюзом

Одним из важнейшим приоритетов для Грузии является интеграция в Евросоюз. Об этом заявила избранная президентом страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

«Меня на пост президента Грузии избрали жители страны, для которой очень важно возвращение в европейскую семью и европейская интеграция. В период пребывания на посту я использую весь свой опыт для того, чтобы Грузия максимально приблизилась к Евросоюзу, либо стала членом ЕС».

Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат Зурабишвили одержала победу во втором туре выборов, который состоялся в среду. Она набрала 59,52% голосов, ее соперник Григол Вашадзе от партии сторонников Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» получил 40,48% голосов. Инаугурация нового президента состоится 16 декабря, Зурабишвили будет занимать этот пост до осени 2024 года.

Напомним, что в июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В последние годы высокопоставленные представители ЕС и государств — членов ЕС либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого. 24 августа текущего года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Тбилиси, что «Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС». «Это динамичный процесс, но в то же время не хочу давать поспешные обещания о том, что интеграция в ЕС скоро завершится, этот процесс не завершится за пять лет», — сказала она.