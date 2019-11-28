Президент Грузии перенесла свой визит в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна была посетить Украину в ноябре текущего года, однако по просьбе украинской стороны визит отложен на 2020 год. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении администрации президента Грузии.
«В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако из-за процессов, которые развиваются на Украине, по просьбе украинской стороны визит отложен на 2020 год», — сказано в заявлении.
В администрации также уточнили, что ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Грузию, что не соответствует действительности.
Зурабишвили познакомилась с Зеленским в мае текущего года, приняв участие в церемонии инаугурации лидера Украины. Именно тогда стороны предложили обменяться визитами.
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Да - "В" Украине, а не "НА". На - могут только послать, если уже за столько лет не научились правильно писать без этой российской кальки "на".