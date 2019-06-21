Президент Грузии вынуждена прервать свой визит в Беларусь и вернуться в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Беларусии.
«Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета», — сказал собеседник.
Как передает ТАСС, грузинские журналисты, ожидавшие встречи президента Грузии с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание Дома правительства.
Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.
В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
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