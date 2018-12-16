В Грузии сегодня пройдет инаугурация нового президента страны

Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность в воскресенье. Инаугурация нового главы государства состоится в городе Телави на востоке страны, церемония начнется в 15:00 по местному времени (13:00 по Киеву) и продлится чуть более 40 минут.

Город Телави, основанный в I веке н. э., находится в 105 км от Тбилиси. Церемония инаугурации пройдет в царском комплексе «Батонис цихе» (в переводе на русский «крепость господина») — это резиденция царя Ираклия Второго (1720-1798), представителя царской династии Багратиони, которая правила в Грузии с конца IX века до начала XIX века. Это единственный царский дворец, сохранившийся в стране. В начале 1970-х годов он был признан памятником культурного наследия республики.

На церемонии Зурабишвили даст присягу на верность конституции страны и произнесет клятву. После этого президент выступит с речью о планах в качестве главы государства.

66-летняя Зурабишвили на инаугурации предстанет в платье, созданном проживающим во Франции грузинским дизайнером Джабой Диасамидзе. Он был создателем платьев для актрисы Анджелины Джоли, супермодели Адрианы Лимы и грузинской певицы, народной артистки Грузии и СССР Нани Брегвадзе.

В церемонии примут участие около 200 военнослужащих Вооруженных сил страны, а также 1800 местных и иностранных гостей. Среди них будут делегации из 55 стран.

Как сообщил в субботу посол Франции в Грузии Паскаль Менье, «по решению президента Эмманюэля Макрона, Францию на инаугурации Саломе Зурабишвили будет представлять экс-президент Николя Саркози». В ранге президента Франции Саркози два раза посещал с визитом Грузию — в 2008 и 2011 годах. Саркози хорошо знаком с Зурабишвили, которая родилась и выросла во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и до 2004 года в течение 30 лет работала в структуре МИД Франции.

В день инаугурации Зурабишвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД, партия сторонников экс- президента Михаила Саакашвили) проведет мирную акцию в Телави. Об этом заявил 12 декабря Григол Вашадзе — проигравший кандидат в президенты от ЕНД и 10 союзных ей организаций, не признающий результаты второго тура выборов. Он сказал, что «это будет мирная акция» и что ее участники не намерены «выходить за рамки конституции» и «мешать инаугурации».

Напомним, что 28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», а также кандидат от ЕНД и 10 союзных с ней организаций Вашадзе. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов; Вашадзе набрал 40,48% голосов.

В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию в 2010 году и поэтапно вступившими в силу в конце 2012 — 2013 годах, полномочия президента были сокращены за счет расширения полномочий премьера, но президент по-прежнему остается главой государства и верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.

Нынешние выборы стали последними, когда президента избирали путем прямого голосования. В соответствии с новой редакцией конституции, принятой в марте текущего года и вступающей в силу сегодня после инаугурации, с 2024 года упраздняются прямые выборы президента — его будет выбирать коллегия из 300 делегатов (150 депутатов парламента и 150 представителей органов власти).