Канада, Мексика и США подписали новый трехсторонний торговый договор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Церемония состоялась в отеле в Буэнос-Айресе на полях саммита Группы двадцати.

Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа.

«Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ», — заявил на церемонии подписания президент Мексики.

Трамп, в свою очередь, отметил, что соглашение поможет предотвратить уход рабочих мест за рубеж и вернуть потерянные рабочие места. Он назвал соглашение историческим, а переговоры по ним — «настоящей битвой».

Соглашение должно быть ратифицировано парламентами трех стран, включая американский конгресс.