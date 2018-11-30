Канада, Мексика и США подписали новый трехсторонний торговый договор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новый трехсторонний торговый договор, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Церемония состоялась в отеле в Буэнос-Айресе на полях саммита Группы двадцати.
Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа.
«Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ», — заявил на церемонии подписания президент Мексики.
Трамп, в свою очередь, отметил, что соглашение поможет предотвратить уход рабочих мест за рубеж и вернуть потерянные рабочие места. Он назвал соглашение историческим, а переговоры по ним — «настоящей битвой».
Соглашение должно быть ратифицировано парламентами трех стран, включая американский конгресс.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016