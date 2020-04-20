США до 20 мая оставили закрытыми границы с Канадой и Мексикой

Власти Соединенных Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в уведомлении, обнародованном в понедельник Центром по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Как отмечается в извещении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, срок действия решения истекал 20 апреля. «Данное распоряжение... остается в силе до 23:59 по времени восточного побережья США 20 мая 2020 года», — говорится в уведомлении.
В новом документе уточняется, что изложенные в нем решения распространяются практически на всех лиц, пытающихся въехать в США из Канады и Мексики, независимо от того, гражданами каких государств они являются. Исключения делаются для «американских граждан и обладателей вида на постоянное жительство в США, их супругов и детей, американских военнослужащих» и ряда других категорий лиц.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано почти 760 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.
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