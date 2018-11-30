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Хакеры получили доступ к данным 500 млн гостей сети Marriott

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Хакеры получили доступ к данным 500 млн гостей сети Marriott

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International). Об этом говорится в заявлении компании.

В результате внутреннего расследования компания установила, что несанкционированный доступ в базу данных Starwood продолжался с 2014 года. Всего скомпрометированными оказались данные около 500 млн клиентов, останавливавшихся в отелях этой сети.

«Для примерно 327 млн этих гостей скомпрометированными оказалась данные, касающиеся имени, почтового адреса, номеров телефона, адреса электронной почты и номера паспорта, даты рождения, пола, информации о прибытии и выезде», — уточняет компания. У некоторых информация также включает номера банковских карт и даты истечения срока их действия, предупреждает компания.

Во всех остальных случаях скомпрометированная информация ограничивается именем, а иногда и другими данными, такими как почтовый адрес, адрес электронной почты или другая информация, уточнила Marriott International.

Компания заявила, что уведомит о кибератаке всех клиентов, кто был в базе.

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В сеть отелей Starwood, которую поглотила Marriott International, входят W Hotels, Sheraton, Le Méridien и Four Points by Sheraton. Гостиницы с брендом Marriott используют другую систему бронирования.

хакеры, Marriott
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