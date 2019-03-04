Убытки гостиничной сети Marriott из-за утечки данных составили $28 млн

Гостиничная сеть Marriott International оценила первоначальный размер убытков в результате масштабной утечки данных. В отчете о прибылях и убытках, в частности, сообщается, что масштабное нарушение данных в прошлом году обошлось компании в $28 млн. Большую часть этой суммы, порядка $25 млн, покрыли страховые выплаты.
Напомним, что 30 ноября 2018 г. Marriott уведомила общественность, что хакерам удалось взломать систему бронирования Starwood и похитить данные 500 млн гостей, забронировавших номера не позднее 10 сентября 2018 г. Злоумышленники получили доступ к именам, адресам, датам рождения, номерам телефонов, адресам электронной почты, паспортным данным, деталям бронирования. В некоторых случаях утекли данные платежных карт. В начале 2019 г. компания выступила с новым заявлением. По уточненным данным, нарушение затронуло только 383 млн клиентов.
Генеральный директор и президент Marriott Арне Соренсон подчеркнул, что утечка не повлияла на показатель RevPAR (доходность в расчете на один номер). Кроме того, компания не отмечает снижения показателей лояльности клиентов. Соренсен также сообщил, что расследование инцидента завершено. В частности, American Express не обнаружила всплеска мошеннических действий с кредитными картами.
По мнению некоторых специалистов, за атакой на систему бронирования Marriott могли стоять китайские правительственные организации. Однако целью хакеров, скорее всего, был шпионаж, а не получение выгоды.
Впрочем, расходы, понесенные компанией в IV квартале 2018 г., пока лишь начало истории, связанной с последствиями утечки. Помимо возможных многомиллионных коллективных исков компания может получить штраф от американских регуляторов. Не исключено также, что Marriott понесет ответственность в соответствии с требованиями европейского регламента GDPR.
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