На Marriott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Marriott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, сообщает Financial Times.
Коллективный иск в Высокий суд Лондона подал журналист Мартин Брайант. В нем приняли участие люди, которые останавливались в отелях группы Starwood Hotels в Англии и Уэльсе. Сейчас Starwood Hotels входит в Marriott International. Всего около 7 млн гостей останавливались в отелях во время взлома баз данных. Все они автоматически стали участниками иска, если не выказали желания не участвовать в нем.
Об утечке данных сотен миллионов гостей Marriott сообщила в 2018 году. Как пишет издание, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года. Среди информации, которую они получили, были имена гостей, домашние адреса, адреса электронных почт, телефонные номера, а также данные паспортов и банковских карт. Взломаны оказались в том числе базы отелей W Hotels, Sheraton Hotels & Resorts и Le Meridien Hotels & Resorts.
На Marriott уже подавали в суд из-за происходившей в течение четырех лет утечки данных. Ряд исков был подан в Канаде, в том числе в Торонто, Монреале и Калгари.
В июле британское Управление уполномоченного по информации сообщило, что намерено оштрафовать Marriott на £99 млн ($130,6 млрд) из-за утечки информации. Окончательное решение о штрафе будет принято в сентябре.
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