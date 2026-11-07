Мерц і Мадяр обговорять подальшу підтримку України

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе 10 листопада в Берліні переговори з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, однією з тем стане подальша підтримка України.

Про це повідомила пресслужба федерального уряду ФРН у п’ятницю, передає Укрінформ.

"Під час переговорів делегацій, а також робочого обіду за участю окремих міністрів обговорюватимуться питання Європи, оборони, економічного співробітництва та подальшої підтримки України", - зазначив речник федерального уряду Штефан Корнеліус.

Згідно з анонсом, Мерц прийме Мадяра у відомстві федерального канцлера у вівторок об 11.00. Після офіційного привітання запланована розмова глав урядів віч-на-віч, а згодом - переговори за участю делегацій та робочий обід. На 13.30 запланована спільна пресконференція канцлера Німеччини та прем’єр-міністра Угорщини.

Це буде чергова зустріч двох лідерів у Берліні. Раніше, 2 червня, Мерц приймав Мадяра з нагоди його першого офіційного візиту до Німеччини після вступу на посаду. Тоді серед тем переговорів також були підтримка України та євроатлантична безпека.