«Укрзализныця» обещает сделать остановку на Выдубичах для ж/д экспресса в аэропорт «Борисполь»

АО «Укрзализныця» намерена построить на Выдубичах новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский — Дарница — Борисполь-Аэропорт, и интегрировать линию с метро.

«Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет», — написал в своем Facebook в ответ на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Он также отметил, что курсирование экспресса не зависит от погодных условий, и призвал пассажиров, следующих в аэропорт «Борисполь», пользоваться ж/д экспрессом, а не автомобильным транспортом.

Как сообщалось, «Укрзализныця» запустила ж/д экспресс в аэропорт «Борисполь» 30 ноября со стоимостью билета в 80 грн по 30 рейсов в сутки в каждом направлении.

«Укрзализныця» прогнозирует перевозить по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь» около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.